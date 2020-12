Maltempo: camion bloccati dalla neve recuperati da Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 02 DIC - Due camion sono stati recuperati dai Vigili del fuoco, a Bologna e sulle colline, perché rimasti bloccati per la neve caduta nelle notte e nelle prime ore di questa mattina. A Monghidoro, comune dell'Appennino, intorno alle 4.30, i vigili del fuoco, allertati dai carabinieri, sono intervenuti in via Savena per un autoarticolato che non riusciva a procedere lungo la via per il manto stradale ricoperto di neve.

La squadra di soccorso ha ancorato il tir, illeso il conducente. Intervento analogo, questa mattina, all'angolo tra via Olmetola e via Felicina, in periferia a Bologna: anche qui un camion è finito fuori strada ed è stato recuperato. Sul posto anche la polizia locale che, per la durata dell'intervento, ha chiuso la strada. (ANSA).