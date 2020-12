Covid: card.Bassetti confida, pensavo essere giunto a limite

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Il Presidente della Cei, il card.

Gualtiero Bassetti, si è collegato ai lavori del Consiglio Permanente dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato. "Come sapete, io sono reduce da un periodo di malattia Covid molto grave. Pensavo di essere giunto al limite", ha confidato l'arcivescovo di Perugia ai vescovi riuniti online. "Ho avvertito però, in tutto questo travaglio, la presenza forte del Signore", ha aggiunto. "Grazie perché avete pregato per me! Vi ho sentito davvero vicini nei momenti più gravi del mio calvario". (ANSA).