Natale: a Rimini tamponi ai preti in vista delle messe

(ANSA) - RIMINI, DEC 1 - La Diocesi di Rimini ha disposto uno screening a tutti i sacerdoti e diaconi in vista delle messe di Natale per scongiurare contagi da coronavirus. A rivelarlo è il Resto del Carlino e l'appuntamento per il tampone rapido, come afferma il vicario don Maurizio Fabbri, è stato fissato al 16 dicembre.

L'esame, spiega, è facoltativo. La decisione è stata presa dopo la serie di casi di contagi nella diocesi nelle ultime settimane culminati in alcuni casi con il decesso. Tutt'ora tra i parroci del Riminese c'è chi è ricoverato in reparti Covid e chi è in quarantena dopo essere risultato positivo al virus.

(ANSA).