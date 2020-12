Alluvione Sardegna:sindaco Bitti,3 giorni di lutto cittadino

(ANSA) - NUORO, 01 DIC - ll sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, ha proclamato ieri a tarda sera tre giorni di lutto cittadino, l'1, il 2 e il 3 dicembre, per onorare la memoria delle tre vittime dell'alluvione del 28 novembre 2020: Giuseppe Mannu di 55 anni, Giuseppe Carzedda di 90 anni e Lia Orunesu di 89. Nell' ordinanza del primo cittadino dispone anche l'esibizione della bandiera a mezz'asta negli edifici pubblici. La proclamazione del lutto cittadino "interpreta i sentimenti di angoscia dell'intera comunità e di vicinanza alle famiglie colpite da una così drammatica perdita - si legge nell'ordinanza - E' il modo in cui l'Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell'intera comunità per gli eventi violenti e tragici accaduti". (ANSA).