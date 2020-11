Kompatscher, mancano tutti i presupposti per avvio sci

(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - "E' ormai evidente che per l'avvio della stagione sciistica attualmente mancano tutti i presupposti. Dobbiamo lavorare tutti assieme per creare le condizioni per poter partire dopo Capodanno. Per questo motivo chiediamo i ristori per tutti i settori colpiti dallo stop". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. (ANSA).