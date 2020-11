Violenza donne: Torino, la piazza abbatte il 'muro' sessista

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Oltre duecento persone si sono riunite oggi a Torino in piazza Castello per una manifestazione organizzata dal collettivo 'Non una di meno': si è trattato della secondo step di una mobilitazione cominciata il 25 novembre, giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

In piazza Castello le dimostranti hanno abbattuto a spinte e calci una muraglia di scatoloni di cartone su cui erano tracciate frasi sessiste e discriminatorie. Una speaker ha anche ribadito le ragioni del mail bombing alle redazioni dei media e dell'azione dimostrativa contro le sedi dell'Ordine dei giornalisti e della Rai compiute il 25 novembre: "si è trattato - ha detto - di denunciare le narrazioni in cui femminicidi, stupri, abusi, diffusione non consensuale di materiale intimo, vengono romanticizzati e narrati con toni che colpevolizzano le donne". (ANSA).