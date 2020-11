Sgomberata la sede di Forza Nuova a Roma

E' in corso lo sgombero della sede di Forza Nuova in via Taranto in zona San Giovanni, a Roma. Sul posto la polizia ed è in corso anche lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo, spazio culturale occupato, nel quartiere San Lorenzo sempre a Roma. "Chi può ci raggiunga" scrivono i militanti sui social.

"I locali di proprietà dell'Ater erano stai occupati nel 2016 dal partito di estrema destra, che ci aveva anche aperto un pub privo di qualsiasi autorizzazione. Lo sgombero di occupazioni politiche come quella di via Taranto e via Amulio rendono Roma più sicura". Lo dichiara Riccardo Corbucci, coordinatore del Partito Democratico di Roma. "Ci sono persone che si celano dietro l'attivismo politico dei gruppi dell'estrema destra romana, per gestire business economici sulla pelle dei giovani della nostra città. Combattere tutti insieme affinché questi luoghi siano liberati e restituiti alla cittadinanza dovrebbe essere l'impegno quotidiano di tutte le forze politiche democratiche. Stamattina Roma è un luogo migliore e più sicuro", conclude.