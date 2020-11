Covid, Giani, in Toscana 986 nuovi positivi su 14800 tamponi

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - "Sono 986 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana su 14.843 tamponi molecolari e 3.027 test rapidi effettuati". Lo ha scritto su Facebook Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, postando una foto dall'ospedale Santo Stefano di Prato. "E' una buona notizia - scrive -, come quella della nascita di un nuovo toscano all'ospedale di Prato. Tanti auguri alla mamma e al babbo. Grazie alle nostre ostetriche che mai si sono fermate in questi mesi difficili". (ANSA).