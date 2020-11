Kompatscher, valutare apertura sci solo per residenti

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - Per quanto riguarda lo sci il governatore altoatesino Arno Kompatscher ipotizza ai microfoni di Sky Tg24 delle "soluzioni intermedie, come aprire gli impianti per i residenti e solo dopo gli alberghi". "Oggi - afferma - è stato approvato il documento tecnico per quanto riguarda la sicurezza sulle piste da sci, adesso abbiamo chiesto un confronto col governo perché le notizie sull'orientamento del Governo verso uno spostamento sine die" della riapertura delle piste da sci "ovviamente preoccupano tutto il settore. Bisogna dare una prospettiva a quello che per noi è una base fondamentale dell'economia territoriale", ribadisce Kompatscher chiedendo un confronto. (ANSA).