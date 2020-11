Covid: Fedriga, a mezzanotte ordinanza con nuove restrizioni

(ANSA) - TRIESTE, 23 NOV - "La nuova ordinanza sulle nuove limitazioni partirà dalla mezzanotte di oggi e riguarderà il territorio regionale". Lo ha detto stamattina il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in una conferenza stampa convocata per illustrare le nuove misure restrittive per frenare il contagio in regione.

"Abbiamo deciso di vietare la consumazione di alimenti e bevande all'aperto, le attività sportive dilettantistiche in strutture all'aperto, come richiestoci dal Coni, e dalle varie federazioni quali Figc, Fip, e invece abbiamo raccomandato l'uso del trasporto pubblico locale solo in casi di necessità, oltre che l'utilizzo dello smart working nel settore pubblico e privato", ha aggiunto.

Confermati i test di massa per i comuni di Dolegna, Paularo, Socchieve, Sutrio, Claut e Castelnuovo, a cui, come ha evidenziato Fedriga "se ne aggiungeranno altri contermini".

Intervenuti, in videoconferenza, i sindaci dei comuni interessati. (ANSA).