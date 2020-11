ANSA-IL PUNTO/COVID: Fvg, da mezzanotte nuova ordinanza

(ANSA) - TRIESTE, 23 NOV - "La nuova ordinanza sulle nuove limitazioni partirà da mezzanotte e riguarderà il territorio regionale". Lo ha affermato il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, in una conferenza stampa convocata per illustrare le nuove misure restrittive per frenare il contagio.

Sarà vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto, attività sportive dilettantistiche in strutture all'aperto; sono raccomandati l'uso del trasporto pubblico locale solo per necessità e l'utilizzo dello smart working nel settore pubblico e privato. Confermati i test di massa per i comuni Dolegna, Paularo, Socchieve, Sutrio, Claut e Castelnuovo, con l'obiettivo di "isolare i contagiati in maniera da cercare di bloccare il contagio". Test di massa che, "come già accaduto il mese scorso a Sappada (Udine), non saranno obbligatori ma volontari".

Intanto oggi in Fvg sono stati rilevati 377 (-298) nuovi contagi (il 12,93% dei 2.916 tamponi eseguiti) e 27 (+14) decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne, 70 afferiscono a test pregressi in laboratori privati (9-11/11).

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono 25.035, di cui 6.334 a Trieste, 10.614 a Udine, 4.735 Pordenone e 3.035 Gorizia, cui si aggiungono 317 persone da fuori regione. I casi di infezione sono 13.457.

Scendono a 55 (-1) i pazienti in terapia intensiva; salgono a 565 (+20) i ricoverati in altri reparti. I decessi ammontano a 673. I totalmente guariti sono 10.905, clinicamente guariti 252 e persone in isolamento 12.585.

Sono 112 gli ospiti del Cara di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) positivi, cui si aggiungono 8 operatori delle Coop della struttura. Lo ha confermato all'Ansa il Prefetto di Gorizia, Massimo Marchesiello, che ha rassicurato sull'assenza di emergenze.

Infine Fedriga, sempre stamattina, ha detto di essere preoccupato per "l'ingresso di cittadini sloveni, residenti in aree contermini ai confini con il Fvg", i quali, in deroga alle disposizioni restrittive di Lubiana, potranno fare acquisti oltre confine se punti vendita saranno più vicini alla loro residenza. "Ho informato della questione il governo affinché intervenga, in quanto si tratta di una questione che non è di competenza regionale". (ANSA).