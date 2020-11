Maltempo: primi fiocchi di neve su montagne della Sardegna

(ANSA) - NUORO, 21 NOV - Prima "spruzzata" di neve della stagione stamattina sulle cime del Gennargentu (Nuoro), dove le temperature, intorno a 1800 metri, si sono abbassate sotto lo zero. A Fonni il paese più alto della Sardegna, a 1000 metri di altezza, le temperature durante la giornata oscilleranno tra 1 grado della mattina e i 3 gradi nel pomeriggio ma torneranno a scendere nella notte e nella giornata di domani che sarà più fredda rispetto a oggi. Sulle cime del Bruncuspina dove la minima scenderà intorno ai meno 3 gradi è attesa ancora la neve.

Nel paese di Fonni invece la temperatura arriverà allo zero per poi risalire nel pomeriggio.

Nel Nuorese e in Ogliastra, soprattutto nella costa orientale, sferza forte il vento. A Capo Bellavista in Ogliastra, secondo i dati del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare di Decimomannu, ha raggiunto i 54 nodi, oltre i 100 km/h. (ANSA).