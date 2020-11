Covid: volontario ad ANSA, pronto a vaccinare figli

"Non avrei alcun problema a vaccinarmi per il Covid, a farlo con i miei figli ed i miei cari ed a consigliarlo a tutte le persone per cui è indicato": a dirlo all'ANSA è Antonio Metastasio, psichiatra e geriatra umbro che in Inghilterra è tra i volontari della sperimentazione condotta da AstraZeneca e Università di Oxford. Dicendosi certo che quando verrà reso disponibile 'l'antidoto' al coronavirus sarà sicuro". Lo studio al quale partecipa si svolge in 'doppio cieco' e quindi né lui né i medici che lo seguono possono sapere se quello già somministrato sia effettivamente vaccino o placebo.

"Da geriatria mi faccia dire poi - aggiunge Metastasio - che il vaccino è particolarmente importante per le persone anziane e fragili che hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo. Il fatto comunque che il vaccino AstraZeneca induca una forte risposta immune in questa categoria di persone è sicuramente fonte di speranza".