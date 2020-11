Sindaco Bordighera contro ecommerce, comprate nei negozi

(ANSA) - BORDIGHERA, 19 NOV - "Invito i cittadini ad acquistare i regali di Natale dai nostri negozianti, privilegiandoli rispetto al commercio online: è un bel gesto di solidarietà per affrontare questo difficile momento e nello stesso tempo un contributo concreto per il futuro della città e del suo tessuto economico". A poche settimane dalle festività natalizie, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito lancia un messaggio nella speranza di risollevare il commercio, in crisi sia per l'emergenza sanitaria, che per il dilagare dell'e-commerce. "Oltre all'emergenza sanitaria, esiste una emergenza economica e sociale che diventa sempre più preoccupante - spiega il primo cittadino - l'una ha determinato l'altra e ne influenza l'andamento ed è fondamentale essere ancora più attenti e rispettosi delle norme anti contagio, indossare sempre la mascherina e limitare gli spostamenti". E aggiunge: "Solo così potremo ottenere quei miglioramenti che ci consentiranno anche di sostenere i commercianti e tutte le attività produttive del nostro territorio; solo così potremo aiutare chi crea ricchezza e posti di lavoro". (ANSA).