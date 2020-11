Appendino, per fine mese stop zona rossa

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - "Alcuni indicatori stanno migliorando in Piemonte ma la situazione è ancora molto complessa , tant'è che, come previsto dalla definizione nazionale del metodo di indicatori, il trend deve essere stabilizzato per almeno 15 giorni per poter uscire dalla zona rossa. Speriamo che questo trend possa proseguire. Se tutto si conferma per fine mese si dovrebbe poter rientrare in zona arancione". A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino intervenuta a Rai News.

Su un'eventuale richiesta di semplificare i parametri delle diverse zone, Appendino ritiene che "il comitato tecnico scientifico abbia impostato un lavoro che si basa su indicatori che evidentemente hanno una valenza scientifica". "Poi - aggiunge - c'è un tema comunicativo. In questa seconda ondata, in cui le persone sono anche psicologicamente in una condizione diversa rispetto alla prima, più l'informazione è chiara più è semplice comunicare. Ma questo non significa cambiare gli indicatori, significa costruire un metodo, come è stato fatto, e mantenere il rigore rispetto a quello, in modo tale che per i cittadini sia chiaro quali sono le leve che devono essere mosse e le tempistiche per uscire da una zona". (ANSA).