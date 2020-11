Covid: Asst Monza, valutiamo aiuto delle forze armate

(ANSA) - MONZA, 17 NOV - "Stiamo valutando, insieme a Regione Lombardia, le ipotesi concrete per il supporto delle forze armate con le quali abbiamo intrapreso i primi contatti". Lo scrive nel suo bollettino quotidiano l'Asst Monza, una delle aziende sanitarie maggiormente sotto pressione. Al momento i pazienti Covid complessivi trattati sono 504, di cui 381 presso il San Gerardo di Monza (di cui 37 in terapia intensiva) e 123 a Desio (11 in terapia intensiva). "L'equilibrio operativo dell'ospedale - scrive l'azienda sanitaria - rimane problematico". (ANSA).