Al via il Festival del Futuro, salute, 5G, clima, digitale e gestione delle emergenze

Al via il 19 novembre la seconda edizione del Festival del Futuro, l’evento promosso da Gruppo editoriale Athesis, Eccellenze d’Impresa e Harvard Business Review, dal titolo «Disegnare il nuovo mondo», trasmesso in diretta streaming sui siti del Festival del Futuro (festivaldelfuturo.eu), dei quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi, delle tv TeleArena e TeleMantova e di Radio Verona, oltre che sulle rispettive pagine Facebook e sul sito dell’agenzia ANSA.

Il programma di giovedì 19 novembre

Il Festival ha inizio giovedì 19 novembre alle 11 con i saluti del Presidente del Gruppo editoriale Athesis Gian Luca Rana, del Presidente di Confindustria Verona Michele Bauli, del Presidente di Veronafiere Maurizio Danese,del sindaco di Verona Federico Sboarina e del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia.

Alle 11.30 il primo panel “La sfida globale della salute”, in collaborazione con Università di Verona e Humanitas, con Giuseppe Lippi, Professore di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica all’Università di Verona, Francesca Pasinelli, Direttore generale di Telethon, Luciano Ravera, CEO di Humanitas, e Andrea Crisanti, Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica all’Università degli Studi di Padova.

Alle 12.30 primo keynote speech del festival sulla grande sfida della tecnologia 5G, a cura di Sabrina Baggioni, 5G Program Director di Vodafone.

Alle 13.30 si prosegue con il panel “5G applicazioni e possibili scenari”, in collaborazione con Confindustria Vicenza. Dialogano Filippo Miola, Delegato Innovazione e Fabbrica 4.0 di Confindustria Vicenza, e Stefano Quintarelli, imprenditore IT, membro AI European Expert Group, Presidente comitato direttivo AGID.

Alle 14.30 si cambia tema con il panel “Il cambiamento climatico: la sfida della sostenibilità comincia ora”, in collaborazione con Asvis e Futura Network, con Donato Speroni, segretario generale di ASviS, Roberta Marracino, Head of Group ESG Strategy & Impact Banking di UniCredit, Federico Fraboni, Sustainability Manager di Calzedonia Group, Carlo Alberto Pratesi, Professore ordinario di Marketing, Innovazione e Sostenibilità all’Università Roma Tre, e Daniela Bernacchi, Segretario Generale di Global Compact Network Italy.

“Tra digital e sostenibilità: una nuova traiettoria per le aziende” è il panel in agenda alle 15.45, in collaborazione con Confindustria Verona. Ne discutono Giovanni Todaro, Chief Digital Officer di IBM Italia, Andrea Calabrese, Responsabile Commerciale Canale End User, Area Nord Est, di Schneider Electric, Fabio Orlandi, Logistics Director di Coca-Cola HBC Italia Srl, e Francesca Milani, Responsabile di SpeedHub – Digital Innovation Hub.

Alle 16.30 l’ultimo panel della giornata: “Nuovi orientamenti per anticipare e gestire crisi ed emergenze”, in collaborazione con la Commissione Europea. Protagonisti Mario Nava, Direttore Generale per le riforme della Commissione Europea, Enrico Giovannini, Portavoce di ASviS, Maria Pierdicchi, Presidente di Nedcommunity, e Massimo Gaudina, capo della rappresentanza della Commissione Europea a Milano.