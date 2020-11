Record decessi in Alto Adige, +19

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Record di decessi in Alto Adige dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono deceduti 19 pazienti Covid, portando il numero complessivo delle vittima dall'inizio della pandemia a 398. Dal 29 ottobre sono stati registrati esattamente 100 decessi. Era finora 9 il numero massimo di morti in un giorno.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.926 tamponi e registrati 628 nuovi casi positivi.

361 persone sono ricoverate, altre 43 in terapia intensiva.

(ANSA).