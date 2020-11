'Piazzetta' Capri vuota, bar e caffè chiusi

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 15 NOV - Capri rimette in piedi il sistema dei servizi ed assistenza domiciliare a favore di anziani e di tutti coloro impossibilitati a muoversi in questa nuova fase con la Campania dichiarata zona rossa annuncia il sindaco Marino Lembo, mentre la celebre 'piazzetta' si presenta vuota con bar e caffè chiusi.

Tornano, quindi, in campo i volontari per il recapito a domicilio della spesa e dei medicinali a chi ne farà richiesta sul territorio comunale ed in particolare nelle zone alte mentre l'ospedale Capilupi è pronto ad eventuali emergenze che dovessero manifestarsi in questo periodo di chiusura.

Stamane, a poche ore dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la 'piazzetta' mostrava l'immagine inedita già vista nella scorsa primavera con i bar ed i caffè chiusi e con l'edicola alla base del Campanile, la tabaccheria e la farmacia di turno in via Roma quali uniche attività aperte. (ANSA).