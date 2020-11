Migranti:Oim, 199 riportati in Libia da guardiacoste Tripoli

"Questa notte, 199 migranti, tra cui 28 donne e 31 bambini, sono stati riportati in Libia dalla Guardia costiera" libica. Lo scrive su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) sottolineando come "la Libia non sia un porto sicuro per il ritorno".

"Ribadiamo il nostro appello alla comunità internazionale e all'Ue affinché intraprendano azioni urgenti e concrete per porre fine al ciclo di ritorno e sfruttamento", scrive la portavoce di Un-Migration Safa Msheli sempre su Twitter.