Gdf perquisisce altri 2 indagati su Lfc

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, che ha eseguito l'arresto dell'imprenditore Francesco Barachetti nell'inchiesta sul caso Lombardia Film Commission, sta effettuando perquisizioni a carico di altri due indagati. Uno è Pierino Maffeis, amministratore della Eco srl, società che trasferì il denaro incassato da Andromeda srl per la vendita gonfiata del capannone di Cormano a Barachetti service, "simulando il pagamento di fatture per operazioni inesistenti". L'altro è Elio Foiadelli, amministratore della Sdc "che dietro emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti riceveva il denaro da Immobiliare Andromeda e lo trasferiva a Di Rubba e Manzoni", i due contabili della Lega. (ANSA).