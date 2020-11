Covid: sindaco Cosenza chiede allestimento ospedale da campo

(ANSA) - COSENZA, 12 NOV - Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha chiesto formalmente al Dipartimento nazionale della Protezione civile l'allestimento di un ospedale da campo a supporto dell'ospedale dell'Annunziata della città.

"Il problema sanitario - ha sostenuto Occhiuto - è aggravato ulteriormente dallo stazionamento contemporaneo al Pronto soccorso di pazienti affetti da Covid-19 e di quelli affetti da altre patologie da trattare con urgenza, in un contesto di carenza di personale adeguato ad affrontare entrambe le situazioni di emergenza. Si resta a disposizione per il supporto circa l'individuazione dell'area per la localizzazione e per ogni altra evenienza".

Intanto Occhiuto, dopo un confronto con il dirigente regionale Antonio Belcastro, commissario straordinario per l'emergenza Covid della Regione, ha annunciato la chiusura delle scuole, da lunedì prossimo, per procedere alla loro sanificazione, in attesa che la Regione e le Asp si organizzino per processare i tamponi e consentire ai ragazzi della scuola primaria di riprendere le lezioni in presenza. Belcastro ha rassicurato il primo cittadino sulla tempestività delle operazioni. Le materne, elementari e le prime medie rimarranno chiuse per sei giorni. Resteranno aperti gli asili nido. (ANSA).