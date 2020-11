Covid, Osapp: in 2 settimane contagi in carceri a +600%

"In due settimane" il contagio da Covid 19 nelle carceri è aumentato "di circa il 600%". Lo sostiene il sindacato della polizia penitenziaria Osapp in una lettera al ministro della Giustizia Bonafede e al capo del Dap Petralia. C'è "una generale e quanto mai pericolosa promiscuità nei reparti detentivi", accompagnata dall' "assenza di dispositivi di protezione individuale" per i ristretti, denuncia il sindacato, che lamenta anche "la sostanziale assenza di disposizioni di carattere nazionale" da parte del Dap per prevenire il contagio.

In una settimana sono cresciuti del 70% i decessi da Covid in Italia, toccando in 7 giorni quasi i 3.000. In particolare, dal 4 al 10 novembre sono decedute 2.918 persone con infezione da Sars-Cov-2 a fronte delle 1.712 della settimana precedente. È quanto emerge dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

Tamponi gratis per i poveri: è uno dei "segni concreti" della Giornata Mondiale dei Poveri che si celebrerà domenica 15 novembre. "Nell'ambulatorio sotto il colonnato di San Pietro, ad opera dell'Elemosineria Apostolica, per i poveri che devono avere accesso ai dormitori o per coloro che vogliono ritornare nella loro patria, è possibile poter effettuare il tampone. L'ambulatorio è aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e, in due settimane, ha effettuato 50 tamponi al giorno, oltre al vaccino antiinfluenzale". Lo riferisce mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione