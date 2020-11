Covid: a Bari da domani chiusura anticipata negozi alle 19

(ANSA) - BARI, 12 NOV - A Bari, da domani, i negozi chiuderanno alle 19. Lo ha deciso il sindaco Antonio Decaro che sta preparando un'ordinanza per favorire l'orario continuato delle attività commerciali anticipando l'orario di chiusura alle 19 a decorrere da domani 13 novembre.

"In questa situazione complicata tutti dobbiamo fare la nostra parte - spiega il sindaco - . Oltre alle limitazioni che già ci sono state imposte dal Governo, siamo chiamati ad un ulteriore sforzo: quello di ripensare le nostre abitudini e i nostri tempi di vita. Per questo abbiamo proposto alle associazioni di categoria la chiusura anticipata dei negozi, che in questi giorni hanno rappresentato l'alibi per tanti cittadini per attardarsi in giro creando situazioni di assembramento serale.

In questo modo si potranno fare acquisti in sicurezza, in orari meno affollati, tutelando allo stesso tempo la salute di tutti".

Del provvedimento si è discusso nell'ambito dell'odierno Comitato operativo comunale di Protezione Civile con la Polizia Locale e il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl.

