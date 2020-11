Bomba esplode sotto auto di pregiudicato nel Foggiano

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO, 12 NOV - Una bomba carta è stata piazzata e fatta esplodere stasera sotto un'utilitaria parcheggiata in via Sant'Antonio, in zona Santa Croce a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Nessuno è rimasto ferito, ma la deflagrazione è stata talmente violenta da essere avvertita in tutto il paese. L'esplosione ha completamente danneggiato l'utilitaria e altre due autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze. Pare che siano stati infranti anche i vetri di alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno accertando la proprietà del mezzo, che sarebbe di un pregiudicato. Al vaglio dei carabinieri anche possibili immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. (ANSA).