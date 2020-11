Squadre di soccorso sono impegnate nel recuperare circa 100 migranti, tra cui donne e bambini, naufragati nel Mediterraneo centrale. Lo rende noto Open Arms, secondo cui, l'imbarcazione su cui viaggiavano i migranti, ha ceduto. "Ecco cosa succede quando vengono abbandonati in mare", scrive l'ong. "Stiamo terminando il soccorso, sono 5 le persone decedute per ora, i bambini sono a bordo". "L'equipe medica - aggiunge la Ong - sta assistendo tutte le persone tratte in salvo".