Migranti: barchino con 5 persone soccorso nel sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Durante la notte un barchino in difficoltà a causa di un'avaria al motore è stato soccorso da una motovedetta della Guardia costiera a 12 miglia dalle coste di Teulada.

A bordo c'erano cinque algerini, tra i quali una donna incinta di otto mesi. I migranti sono stati soccorsi e portati in porto dove ad attenderli c'erano le forze dell'ordine e il 118.

La donna incinta è stata trasferita in ospedale, mentre gli altri quattro sono stati portati al centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari) dove rimarranno in quarantena. (ANSA).