Card.Dziwisz, contro me accuse infamanti,mai agito per soldi

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 11 NOV - L'ex segretario di Papa Wojtyla, il cardinale Stanislao Dziwisz replica al documentario della tv polacca che lo vede protagonista e che sta scuotendo il Paese e la Chiesa locale. L'ex arcivescovo di Cracovia parla di "accuse diffamanti che vorrebbero intaccare il servizio da me reso in piena umiltà al Santo Pontefice Giovanni Paolo II".

"Mai, ripeto mai - sottolinea -, ho ricevuto denaro in cambio di partecipazione alle Messe papali; mai, sottolineo mai, ho ricevuto soldi per nascondere atti o fatti destinati alla superiore attenzione del Santo Padre; mai, e infine mai, ho favorito persone indegne a fronte di elargizioni inseribili in qualche perversa logica di baratto".

Nel dossier della emittente Tvn24 si sostiene che Dziwisz, ai tempi in cui era segretario di Giovanni Paolo II, insabbiò anche abusi in cambio di sostegni economici per la Chiesa polacca.

