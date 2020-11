ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna piange 14 vittime, è record

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - Non accenna a diminuire la curva dei contagi in Sardegna. Anche nelle ultime 24 ore si registra un dato tra i più alti dell'anno: 416 nuovi casi (220 rilevati attraverso attività di screening e 196 da sospetto diagnostico) con 14 decessi (293 il numero complessivo), nuovo triste record.

Salgono così a 13.493 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza nell'isola. Le vittime sono quattro donne e dieci uomini in un'età compresa tra i 64 ei 97 anni, di cui quatto fra i 64 e i 75 anni e dieci fra i 78 e i 97 anni, nove residenti nel nord Sardegna, quattro nella Città Metropolitana di Cagliari e una nella provincia del Sud Sardegna.

Oltre 4.170 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; 418 i pazienti ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+15), mentre è di 54 (+3) il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Per far fronte a questa nuova emergenza, il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco ha proposto di utilizzare i posti letto nelle cliniche Macciotta e Aresu, invitando l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu ad una collaborazione tra le diverse istituzioni.

Intanto, sul fronte politico imperversa la polemica sull'ordinanza che diede il via libera alla riapertura delle discoteche. I partiti di opposizione chiedono l'istituzione di una commissione d'inchiesta per far luce sugli aspetti connessi alla gestione dell'emergenza Covid in Sardegna. E uno dei primi punti su cui la commissione sarà chiamata a fare chiarezza riguarda proprio il parere del Comitato tecnico scientifico che l'ordinanza dà per acquisito. Tuttavia, in pochissimi sono a conoscenza dei contenuti di quel documento, sul quale la Regione ha fondato le motivazioni per non spegnere la musica durante il Ferragosto. E' di oggi la notizia di un primo parere negativo fornito dal Comitato: è datato 6 agosto. Ma la Regione dichiara che quel parere non ha niente a che fare con l'ordinanza firmata l'11 e che si riferisce "ad una bozza di linee guida regionali per il settore delle discoteche, mai adottate". L'opposizione compatta va all'attacco: "Solinas risponda sul parere del Cts o si dimetta"., (ANSA).