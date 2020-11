Direzione ospedale Como, siamo al limite del collasso

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - "Il triangolo Como-Monza-Varese sta subendo quello che è successo a Bergamo nella prima ondata.

La situazione è al limite delle possibilità e del collasso". E' la testimonianza di Claudio Zanon, Direttore sanitario dell'Ospedale Valduce di Como. "In questo triangolo - ha spiegato Zanon in collegamento con l'Aria che Tira, su La7 - da circa un giorno alcuni pazienti vengono mandati in altre province lombarde. Com'è successo nella prima ondata, si cerca di darsi una mano l'uno con l'altro per evitare di arrivare al completo collasso degli ospedali. La situazione è ampiamente compromessa e molto difficile". (ANSA).