Violenza sessuale:Genovese resta carcere

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Resta in carcere Alberto Genovese, l'imprenditore milanese fermato nella notte tra venerdì e sabato scorsi per aver stuprato, dopo averla resa incosciente con un cocktail di sostanze stupefacenti nel suo appartamento di Milano, una giovane di 18 anni ospite a un festino.

Il gip Tommaso Perna ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere dell'uomo accogliendo la richiesta della Procura. (ANSA).