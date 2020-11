Covid: Veneto, 3.387 positivi e 27 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 06 NOV - I contagi Covid in 24 ore in Veneto sono 3.387 sulla base dell'ultimo bollettino regionale, per un dato complessivo di 72.092 infetti dall'inizio dell'epidemia. I casi attualmente positivi sono 43.937.

Preoccupa anche il numero delle vittime, 27 in più rispetto a ieri. Il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.543. (ANSA).