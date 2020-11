4 novembre: Ministero chiede relazione a Usr Marche

(ANSA) - ANCONA, 06 NOV - Il Ministero dell'Istruzione rende noto di aver chiesto all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche una relazione in merito al messaggio inviato alle studentesse e agli studenti in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre.

Messaggio che ha suscitato forti polemiche da parte della comunità scolastica e non solo. Il Ministero ha chiesto spiegazioni sul contenuto e sulle finalità della nota in ragione "dei principi democratici che sorreggono l'attività e le finalità del sistema nazionale di istruzione e formazione". Dal canto suo il dg Marco Ugo Filisetti, autore de messaggio, dice all'ANSA che "ricordare il coraggio dei ragazzi di allora ai ragazzi di oggi, non vedo cosa abbia a che fare con il fascismo". Sul messaggio era intervenuto anche l'Anpi esprimendo "sconcerto" per "una retorica bellicista, intrisa di nazionalismo", chiedendo l'intervento del ministro Azzolina.

