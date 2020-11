Covid: vigilia lockdown a Torino, code ai supermercati

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Nonostante le disposizioni non prevedano la chiusura degli alimentari anche nelle zone rosse, in queste ore a Torino si registrano code nei supermercati della grande distribuzione. Un caso su tutti arriva dall'Ipercoop di Parco Dora, in via Livorno, dove all'ora di pranzo c'erano code alle casse e i carrelli, colmi di provviste, affollavano i reparti. Un flusso, confermano gli addetti dell'Ipermercato, "superiore al normale". Stessa scena al Carrefour di corso Turati, con carrelli pieni e code superiori a quelle di una normale mattina. (ANSA).