Covid: Caffè Torino non aspetta, serrande giù storico locale

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Il caffè Torino non ha aspettato l'entrata in vigore delle nuove misure anti Covid, che per le zone rosse come il Piemonte prevede la chiusura di bar e ristoranti. Lo storico locale della centralissima piazza San Carlo, inaugurato agli inizi del Novecento, è chiuso da questa mattina. Le sue serrande abbassate sono il simbolo di un capoluogo piemontese che sembra tornato indietro al lockdown della scorsa primavera, le strade deserte e le attività chiuse.

Ancora aperti, invece, altri bar, che approfittano dello slittamento delle misure per lavorare ancora un giorno. (ANSA).