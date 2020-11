Gigi Proietti: oggi i funerali, Roma in lutto

Passerà davanti alla casa dei romani, il Campidoglio, poi andrà nella sua casa artistica, il Globe a Villa Borghese per il ricordo degli amici e poi i funerali a Santa Maria di Montesanto, ovvero la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Oggi l'addio a Gigi Proietti col lutto cittadino a Roma.

Il corteo, che si svolgerà secondo le normative anticovid, passerà davanti al Campidoglio e poi andrò al Globe a Villa Borghese per il ricordo laico di amici e colleghi e poi i funerali in forma privata nella celebre chiesa di Piazza del Popolo alle 12. Le esequie saranno seguite in diretta tv.

L'omaggio dell'Auditorium parco della musica

Le braccia spalancate che salutano il suo pubblico, lo sguardo sorridente e luminoso in una delle sue repliche di Cavalli di Battaglia in Auditorium Parco della Musica. È la foto scelta dalla Fondazione Musica per Roma per salutare il grande attore nel giorno del lutto cittadino. Sarà proiettata, a partire dalle 17.30, sulla cupola della Sala Sinopoli. Un omaggio doveroso da parte della Fondazione Musica per Roma ad un'artista che per anni ha calcato i palcoscenici dell'Auditorium divertendo e appassionando oltre 100 mila spettatori