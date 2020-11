Torino, su mezzi pubblici affluenza media del 30%

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - Nel primo giorno di mezzi pubblici a capienza ridotta in base alle nuove disposizioni anti Covid-19, l'affluenza media di passeggeri su bus, tram e metro è stata di circa il 30%. Il dato è stato registrato da Gtt che da domani potenzierà ulteriormente il servizio passando da 12 mila a 13 mila corse al giorno.

Il monitoraggio di Gtt si è concentrato in particolare sulle linee pù 'calde', 4 e 18, entrambe potenziate già da oggi, e sulla metropolitana che, sottolinea l'azienda di trasporto pubblico, "nell'ora di punta non ha registrato punte superiori al 30% e non si sono evidenziate difficoltà". Gtt annuncia inoltre che "si sta modificando in queste ore la comunicazione a bordo affinché i passeggeri conoscano i reali limiti della presenza". Quanto al potenziamento del servizio "assumeranno carattere strutturale a partire da domani e saranno tutti a regime entro mercoledì e l'obiettivo principale - spiega Gtt - è quello di potenziare il servizio anche oltre l'ora di punta, ossia dopo le 9 del mattino". (ANSA).