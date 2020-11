Covid: anche personaggi dei videogame contro il virus

(ANSA) - CAGLIARI, 02 NOV - Covid 19, il virus più temuto che diventa il personaggio di un vero e proprio videogame disegnato in 8bit. Un nemico da battere attraverso specifiche mosse, all'interno di un percorso animato da diverse azioni e diversi protagonisti. Il tutto in un susseguirsi di citazioni stilistiche ai più noti game degli ultimi decenni: Super Mario, Space Invaders e Street Fighter.

È la strategia adottata dalla campagna di comunicazione dell'Università di Cagliari con l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza Coronavirus ricordando i comportamenti corretti da tenere per evitare il contagio. Nelle prossime settimane il video sarà mostrato in apertura delle lezioni di tutto l'ateneo, sarà diffuso sui canali social con una possibile diffusione anche nell'ambito delle scuole superiori di secondo grado e, successivamente, lo sviluppo di un vero e proprio game ispirato alla campagna.

"La comunicazione scientifica è importante per capire la gravità della pandemia in atto - commenta la rettrice Maria Del Zompo - ed è fondamentale che il linguaggio utilizzato sia comprensibile al più alto numero di persone. Per questo il nostro ateneo ha sentito la necessità e l'esigenza di fornire ai propri studenti e alle proprie studentesse, ma anche a tutta la popolazione, il modo più semplice per informarsi sul virus e sulla patologia che innesca. Facciamo questo da sempre: in questo momento storico è anche un modo per rinsaldare la vicinanza tra UniCa e la nostra gente". (ANSA).