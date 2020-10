Rapina e sparatoria nel Nuorese, ferita carabiniere

(ANSA) - NUORO, 31 OTT - Rapina intorno alle 8 all'ufficio postale di via Mannironi a Fonni, dove i banditi hanno aperto il fuoco ferendo una donna carabiniere di 25 anni alla caviglia.

Secondo una prima ricostruzione dei militari, i rapinatori quando si sono accorti della pattuglia che eseguiva un normale servizio di perlustrazione della zona, hanno sparato colpendo la donna che è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro: non è in pericolo di vita.

Intanto è caccia ai malviventi a Fonni e nelle strade di campagna del Nuorese, Sul posto oltre ai Carabinieri della locale stazione anche i colleghi del comando provinciale di Nuoro. In tutte le vie di accesso al centro abitato ci sono posti di blocco. (ANSA).