'Mascherine tricolori' contro lockdown, tafferugli a Roma

Tensione, spintoni e tafferugli tra forze dell'ordine e manifestanti, al sit-in delle 'Mascherine tricolori', movimento sovranista vicino a CasaPound, organizzato in piazza Campo de' Fiori a Roma per dire "No a un nuovo lockdown" e alle misure dell'ultimo dpcm. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, tutto è nato quando alcuni manifestanti volevano muoversi dalla piazza.

Un' ala dei manifestanti si è spostata poi da Campo de' Fiori nell'adiacente piazza Farnese, dove c'è la sede dell'ambasciata di Francia. In questo momento è tornata la calma, la tensione è stata sedata sul nascere. Una cinquantina di manifestanti si sono radunati in piazza Trilussa a Trastevere. Il gruppo è monitorato a distanza dalle forze dell'ordine.