Sindaci Siracusano, mascherine carta coi disegnini? Inutili

(ANSA) - SIRACUSA, 30 OTT - Qualche sindaco ha detto che li restituirà, qualcun altro ha deciso di distribuirle, ma solo per non gettarle nella spazzatura. Sono le mascherine inviate dalla Protezione civile regionale a diversi sindaci della provincia di Siracusa. "Hanno buttato i soldi" tuona il primo cittadino di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, che di mascherine ne ha ricevute oltre 21 mila. E' simile allo scottex. Sicuramente non è un presidio medico e neanche un dispositivo di protezione individuale. Non so quanto siano costate. Abbiamo disegni di fenicotteri, angurie, cocktail, il tutto su un velo di carta inutile". Le mascherine sono arrivate anche in altri comuni della provincia: a Sortino, a Buccheri, e a Buscemi.

"Da un punto di vista funzionale non ne capiamo l'utilità - spiega Vincenzo Parlato, sindaco di Sortino, al quale ne sono arrivate 21 mila -. C'è scritto che non sono presidi sanitari, ma non so sinceramente a cosa possano servire. Le distribuiremo ai cittadini ma non so con quale fine, non sono queste le mascherine che noi come Comune chiedevamo". (ANSA).