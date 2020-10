Un Comune dona 'kit bebè' ai 2020 e 'Il Piccolo principe'

(ANSA) - POTENZA, 29 OTT - Il Comune di Rotonda - piccolo centro lucano in provincia di Potenza, con circa 3.400 abitanti - ha ideato un "kit bebè", ovvero un "omaggio" per tutti i nuovi nati dal 1 gennaio 2020, con un voucher di cento euro da spendere nei negozi del paese, il libro de "Il piccolo principe", alcuni gadget donati dai commercianti, e delle piccole calze fatte a mano da un'associazione del posto.

Rotonda cerca in questo modo "di andare in controtendenza" rispetto al calo demografico, regalando questi "kit di benvenuto": l'idea, ha spiegato l'assessore comunale alla cultura, Donatella Franzese, "è che questa iniziativa diventi prassi per il futuro. Naturalmente non è un supporto alle famiglie, ma un benvenuto da parte dell'amministrazione e della comunità". (ANSA).