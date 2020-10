In Umbria 314 nuovi positivi Covid con più 3.300 tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Sono 314 i nuovi positivi al Covid emersi in Umbria nell'ultimo giorno, 7.872 totali, a fronte di 3.345 tamponi analizzati, 281.634 dall'inizio della pandemia. Lo riferisce la Regione sul suo sito.

Registrati altri due morti, 110 totali, e 134 guariti, 2.996, con gli attualmente positivi passati da 4.588 a 4.766.

Continuano a crescere i ricoverati in ospedale, da 270 a 285, 37 dei quali (ieri 31) in terapia intensiva. (ANSA).