Dpcm: corteo di protesta a Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 27 OTT - Manifestazione promossa da commercianti e esercenti a Viareggio (Lucca) stamani contro il Dpcm Covid-19 e la chiusura delle attività. C'erano ristoratori con pentole e sedie, menù sventolati, titolari di palestre, scuole di ballo e danza, tutti uniti, circa 200 persone che hanno chiesto al Governo di rivedere l'orario della chiusura delle loro attività, fissato alle 18, e di allungarlo almeno alle 23. C'erano striscioni e cartelli su cui si leggeva frasi tipo "Se lavorare non è un diritto, pagare le tasse non è più un dovere" e ancora "Lavoro uguale dignità", "Viareggio c'è, uniti ce la faremo". "Art. 1 l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, se non lavoriamo noi, non riscuotete voi". In sottofondo le note dell'Inno di Mameli. "Noi siamo italiani - dice un ristoratore fra i manifestanti - ed è per questo, visto che abbiamo investito nella nostre attività e paghiamo regolarmente le tasse, vogliamo essere tutelati. Tanti di noi chiuderanno e tanti perderanno il posto di lavoro. I nostri ristoranti sono sicuri, non si contrae lì il virus". (ANSA).