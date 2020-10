ANSA-IL PUNTO/COVID: in Fvg calo deciso dei nuovi positivi

(ANSA) - TRIESTE, 27 OTT - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 241 nuovi contagi, in deciso calo (-93) rispetto ai 334 di ieri - su 4.422 tamponi eseguiti, un numero maggiore rispetto ai 3.087 processati ieri. Si segnala un decesso di un uomo nato nel 1938 e residente a Pordenone. Lo ha comunicato il vice presidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 8.736, di cui 2.880 a Trieste, 3.205 a Udine, 1.691 a Pordenone e 885 a Gorizia, alle quali si aggiungono 75 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 3.480. Salgono a 31 (+4) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 139 (+20) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 378, di cui 203 a Trieste, 85 a Udine, 79 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 4.878, i clinicamente guariti 35 e le persone in isolamento 3.275.

Per l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva da oggi sono operativi nei reparti di terapia intensiva in Fvg ulteriori 29 posti letto. Lo ha comunicato Riccardi. I nuovi posti sono: 2 all'Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, 2 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, 10 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e 15 nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina.

Infine sul fronte personale sanitario sono in atto presso l'Azienda sanitaria giuliano isontina nuove manovre di assunzioni per fare fronte all'emergenza, dato che permangono settori ancora coinvolti nel Covid-19, in particolare sulle aree della prevenzione e diagnostica. Le assunzioni riguardano 30 infermieri a tempo indeterminato, 20 Infermieri a tempo determinato, per la durata di 1 anno, 21 unità di Operatore socio sanitario a tempo determinato, per 1 anno e 9 medici con incarico di lavoro autonomo presso il Dipartimento di Prevenzione . Inoltre, si prorogano gli incarichi per responsabile di branca media e chirurgica della medicina specialistica ambulatoriale a 2 dottoresse, fino alla nomina dei nuovi responsabili. (ANSA).