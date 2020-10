Manifestazione contro Dpcm in p.zza De Ferrari

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Manifestazione spontanea e non autorizzata (la Regione Liguria nell'ultima ordinanza ha espressamente vietato le manifestazioni, ndr) in piazza De Ferrari, sotto il palazzo di Regione Liguria per protestare contro le restrizioni previste nel nuovo dpcm. Un centinaio di persone sono arrivate in piazza grazie a un tam-tam sui social: tra loro, qualche no mask, lavoratori dello spettacolo e dello sport, ristoratori. Sul posto la digos. (ANSA).