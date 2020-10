Covid: sindaco Arzachena chiude scuole sino al 10 novembre

(ANSA) - ARZACHENA, 26 OTT - Stop alle lezioni in presenza in tutte le scuole, da domani e fino al 10 novembre, negozi di generi alimentari chiusi la domenica, ingressi limitati al cimitero e chiusura dei parchi giochi.

Sono le nuove disposizioni emanate dal sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, per contrastare in maniera ancora più decisa i rischi di contagio da Covid-19.

Le regole, più restrittive di quelle contenute nel Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, sono contenute in una ordinanza che entrerà in vigore domani. (ANSA).