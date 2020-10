Covid: in Liguria 648 nuovi casi, 5 decessi

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Son 648 i nuovi positivi al covid in Liguria, emersi dopo 4.195 tamponi. In regione si registrano 5 nuove vittime, tra i 73 e i 91 anni, tutte all'ospedale Villa Scassi di Genova. Balza ancora il numero dei ricoverati, che diventano 737, ben 58 in più di ieri, 41 dei quali in terapia intensiva (ieri erano 38). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero.

Tra i nuovi positivi, più della metà (387) sono su Genova, mentre iniziano a farsi importanti i numeri dei contagi anche a Savona (119) e, di nuovo, a Spezia (83).

In Liguria ci sono attualmente 11.397 positivi al coronavirus.

La conta delle vittime registrate in regione ha raggiunto le 1.691 unità. (ANSA).