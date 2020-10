Covid: 1.192 nuovi casi in Emilia-Romagna e 4 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 25 OTT - Crescono ancora i contagi in Emilia-Romagna: sono 1.192 nelle ultime 24 ore, ma scovati con un numero di tamponi molto inferiore (9.644) rispetto a ieri. Ci sono altri quattro morti: una donna di 97 e un uomo di 80 in provincia di Modena, un uomo di 88 anni in provincia di Piacenza e uno di 87 anni a Imola.

Calano di una unità i pazienti in terapia intensiva, che diventano 88 in tutto il territorio regionale, mentre sono 757 (+34 da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Dei nuovi positivi 636 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali e 170 erano già in isolamento.

La provincia con più contagi è quella di Bologna (259), a seguire Reggio Emilia (235) e Rimini (159). (ANSA).