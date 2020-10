+277 casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.209 tamponi. Sono stati registrati 277 nuovi casi positivi, mentre ieri l'incremento è stato di 269. Il numero di pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri scende da 112 a 102, ma quello dei ricoveri nelle strutture private convenzionate sale da 10 a 31. Resta invariato a 12 il numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva.

Continua a crescere il numero di persone in isolamento domiciliare, che sale in un giorno da 6.055 a 6.355, delle quali 17 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. (ANSA).